المتوسط: مي الملاح

بدء الشوط الثاني من المباراة النهائية لكأس العالم 2018، على ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية “موسكو”، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف.

وجاء الهدف الفرنسي الأول عن طريق خطأ اللاعب الكرواتي ماريو ماندجوكيتش بهدف في مرماه في الدقيقة 18، فيما أحرز إيفان بيريسيتش هدف التعادل من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 28، حتى استطاع أنطوان جريزمان التقدم للديوك من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وصعد منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون مقابل سجله صامويل أومتيتى من ضربة رأسية متقنة، بينما فازت كرواتيا على انجلترا بهدفين مقابل هدف واحد بعدما تم اللجوء للوقت الإضافى ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

أما منتخب كرواتيا فيخوض نهائى كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخه، علماً بأن أفضل إنجازاته هو احتلال المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية فى نسخة 1998 بفرنسا، علماً بأن كرواتيا خسرت أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال 1998 بنتيجة 1 – 2.

The post بداية الشوط الثاني من مباراة فرنسا وكرواتيا بنهائي مونديال 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

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