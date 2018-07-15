المتوسط: مي الملاح

أضاف اللاعب ماريو ماندجوكيتش الهدف الثاني للكروات أمام المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في المباراة النهائية لكأس العالم 2018، على ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية “موسكو”.

وجاء الهدف الفرنسي الأول عن طريق خطأ اللاعب الكرواتي ماريو ماندجوكيتش بهدف في مرماه في الدقيقة 18، فيما أحرز إيفان بيريسيتش هدف التعادل من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 28، حتى استطاع أنطوان جريزمان إحراز الهدف الثاني للديوك من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وأضاف بول بوجبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 59، فيما أطلق كيليان مبابي الرصاصة الرابعة في الدقيقة 65.

وصعد منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون مقابل سجله صامويل أومتيتى من ضربة رأسية متقنة، بينما فازت كرواتيا على انجلترا بهدفين مقابل هدف واحد بعدما تم اللجوء للوقت الإضافى ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

أما منتخب كرواتيا فيخوض نهائى كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخه، علماً بأن أفضل إنجازاته هو احتلال المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية فى نسخة 1998 بفرنسا، علماً بأن كرواتيا خسرت أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال 1998 بنتيجة 1 – 2.

The post نهائي المونديال | ماندجوكيتش يضيف الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 69 appeared first on صحيفة المتوسط.

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