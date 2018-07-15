المتوسط: مي الملاح

أجري المنتخب الفرنسي تبديله الثالث في الدقيقة 81 بخروج أوليفييه جيرو واستبداله باللاعب نبيل فقير، في مباراته أمام نظيره الكرواتي في المباراة النهائية لكأس العالم 2018، على ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية “موسكو”.

وصعد منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون مقابل سجله صامويل أومتيتى من ضربة رأسية متقنة، بينما فازت كرواتيا على انجلترا بهدفين مقابل هدف واحد بعدما تم اللجوء للوقت الإضافى ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

أما منتخب كرواتيا فيخوض نهائى كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخه، علماً بأن أفضل إنجازاته هو احتلال المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية فى نسخة 1998 بفرنسا، علماً بأن كرواتيا خسرت أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال 1998 بنتيجة 1 – 2.

The post نهائي المونديال | فرنسا تجري تبديلها الثالث بالدفع بـ “فقير” بديلا لأوليفييه appeared first on صحيفة المتوسط.

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