المتوسط: مي الملاح

سحق المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في المباراة النهائية لكأس العالم 2018، على ملعب لوجينكي في العاصمة الروسية “موسكو”، ليحرز اللقب الثاني في تاريخه.

وجاء الهدف الفرنسي الأول عن طريق خطأ اللاعب الكرواتي ماريو ماندجوكيتش بهدف في مرماه في الدقيقة 18، فيما أحرز إيفان بيريسيتش هدف التعادل من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 28، حتى استطاع أنطوان جريزمان إحراز الهدف الثاني للديوك من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

وأضاف بول بوجبا الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 59، فيما أطلق كيليان مبابي الرصاصة الرابعة في الدقيقة 65، فيما قلص اللاعب ماريو ماندجوكيتش فارق الأهداف بالهدف الثاني للكروات.

وخاض منتخب فرنسا نهائى كأس العالم للمرة الثالثة فى تاريخه، كانت المرة الأولى فى نسخة 1998 ونجح “صاحب الأرض” فى تحقيق الفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية ليحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه، بينما خسر المباراة النهائية الثانية بركلات الترجيح أمام إيطاليا فى نهائى مونديال 2006 بألمانيا.

أما منتخب كرواتيا فيخوض نهائى كأس العالم للمرة الاولى فى تاريخه، علماً بأن أفضل إنجازاته هو احتلال المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية فى نسخة 1998 بفرنسا، علماً بأن كرواتيا خسرت أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال 1998 بنتيجة 1 – 2.

يذكر أن منتخب فرنسا تأهل إلى نهائى كأس العالم بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون مقابل سجله صامويل أومتيتى من ضربة رأسية متقنة، بينما فازت كرواتيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد فى الشوطين الإضافيين ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

The post “الديوك الفرنسية” تنتزع اللقب المونديالي الثاني من براثن “الوحش الكرواتي” appeared first on صحيفة المتوسط.

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