فرنسا بطل كأس العالم برباعية أمام كرواتيا..

توج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على نظيره الكرواتي، بنتيجة 4/2، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب “لوجنيكى” بالعاصمة الروسية “موسكو”، في نهائي النسخة الحالية من البطولة.

أهداف مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم

سجل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، هدف التقدم لصالح فرنسا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18 من زمن المباراة.

وأدرك إيفان بيريسيتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

ثم نجح أنطوان جريزمان في تسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب الفرنسي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وعزز بول بوجبا من تقدم منتخب “الديوك” بالهدف الثالث في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وقضى الفرنسي الشاب كيليان مبابى على آمال كرواتيا بالهدف الرابع في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

وقلص ماندزوكيتش الفارق بالهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

وسدد ريبيتش كرة صاروخية لكن نجح هوجو لوريس حارس فرنسا في التصدي لها بالدقيقة 48 من زمن المباراة.

وأنقذ الحارس الكرواتي سوباسيتش انفرادا خطيرا من النجم الشاب كيليان مبابى في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

فرنسا تفوز بكأس العالم للمرة الثانية

وتعد هذه المرة الثانية التي يتربع فيها المنتخب الفرنسي على عرش العالم، حيث كانت المرة الأولى في تاريخه في نسخة 1998 ونجح “صاحب الأرض” في تحقيق الفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية ليحصد اللقب، بينما خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي مونديال 2006 بألمانيا.

كما حقق منتخب كرواتيا أعظم إنجاز في تاريخه على مدار مشاركاته بكأس العالم، حيث شارك في النهائي للمرة الأولى، بعدما احتل المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في نسخة 1998، علماً بأنه خسر أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال 1998 بنتيجة 1 – 2.

يذكر أن منتخب فرنسا تأهل إلى نهائي كأس العالم بعدما تغلب على بلجيكا بهدف دون مقابل سجله صامويل أومتيتى من ضربة رأسية متقنة، بينما فازت كرواتيا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد في الشوطين الإضافيين ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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