الديوك تصيح: المونديال فرنسي

أحرزت فرنسا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، الأحد، في نهائي مونديال روسيا المثير.

وبدأت المباراة سريعة وتمكنت فرنسا من التقدم عبر النيران الكرواتية الصديقة عندما حول مايرو مانزوكيتش كرة غريزمان الثانية في الدقيقة 18 في مرمى بلاده.

ولم يمهل إيفان بريسيتش الفرنسيين سوى 10 دقائق ليسجل هدف التعادل لبلاده والثالث له في البطولة بهذه الطريقة.

وعاد الحكم الأرجنتيني بايتانا في الدقيقة 39 لمراجعة الفيديو واحتسب ضربة جزاء تقدم على إثرها نجم الديوك أنطوان غريزمان مسجلاً رابع أهدافه في البطولة لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسي.

ومع بداية الشوط الثاني حاولت كرواتيا جاهدة للعودة في المباراة كما عودتنا في المباريات السابقة لكنها تفاجأت بضغط فرنسي.

ووقّع انفانتينو على كرة النهائي، وأكد بوجبا أنه لايقل قيمة من غريزمان ليسدد مرتين في الدقيقة 58 ويسجل ثالث أهداف الفرنسيين.

وظهر مبابي رغم صغر سنه ووضع اسمه في حدث النهائي بتسجيله رابع أهداف الفرنسيين في الدقيقة 66 ليكون أصغر لاعب يسجل في النهائي منذ الاسطورة بيليه في مونديال 1958 ومعلنا عن أفراح قد تدوم حتى أربعة سنوات قادمة.

ولم تظل ملامح النهائي ثابتة فمانزوكينش أجبر لوريس على ارتكاب المحظور في الدقيقة 69 معطيا جرعة أمل للكرواتيين.

وفي النهاية صاحت الديوك “فرنسا بطلة للمرة الثانية في تاريخ المونديال”، ودخلت كتيبة ديشامب الشابة سجلات التاريخ لأبرز بطولة كروية على الأطلاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية