فرنسا بطلة العالم للمرة الثانية في تاريخها

موسكو-العنوان

أحرزت فرنسا بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها اليوم الأحد كرواتيا في اللقاء النهائي الذي جمع المنتخبين عبى ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وخطفت فرنسا، التي تلعب نهائي كأس العالم للمرة الثالثة منذ 1998، هدف التقدم عندما حول ماريو مانزوكيتش ركلة حرة نفذها أنطوان غريزمان برأسه عن طريق الخطأ في مرمى منتخبه في الدقيقة 18.

وبعد عشر دقائق من تلقي منتخبه الهدف الأول استطاع إيفان بريشيتش تعديل النتجية بتسديدة رائعة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، هزت شباك الحارس الفرنسي لوريس.

لكن بريشيتش تسبب في ركلة جزاء عندما لمس الكرة بيده داخل المنطقة واحتسبها الحكم بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، وتقدم غريزمان ليهز الشباك بهدوء في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الفرنسي هدفين، بداية عبر لاعب خط الوسط بول بوغبا في الدقيقة 59، وبعدها عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لمهاجمه الشاب كيليان مبابي (65).

واستغل مانزوكيتش خطأ من الحارس هوغو لوريس ليقلص الفارق في الدقيقة 69 لتصبح أكثر مباراة نهائية تشهد أهدافا في الوقت الأصلي في 60 عاما.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية