الفرنسي ديشان ثالث شخص يفوز بكأس العالم لاعبا ومدربا

موسكو-العنوان

أصبح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان ثالث شخص بعد البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانتس بكنباور، يحرز لقب كأس العالم كلاعب ومدرب.

وتوج ديشان اليوم الأحد بعد أن قاد منتخب فرنسا “مدربا” لتحقيق كأس العالم بعد 20 عاما من قيادته له “لاعبا” لنيل لقب كأس العالم 1998.

وحقق منتخب فرنسا اللقب الثاني لها بعد مونديال 1998 وذلك بعد خوضها النهائي للمرة الثالثة في تاريخها أمام منتخب كرواتيا وفوزها عليه بنتيجة 4-2.

وبهذا التتويج أضاف المنتخب الفرنسي لكرة القدم نجمة ثانية الى قميصه الأزرق، بإحرازه لقب كأس العالم 2018.

وقال ديشان “إنه انجاز جميل جدا ورائع جدا”، مضيفا “أنا سعيد حقا بهذه المجموعة، لأننا بدأنا من بعيد، ولم يكن الأمر سهلا دائما، ولكن بفضل العمل، والاستماع … ها هم هنا على قمة العالم لمدة أربع سنوات”.

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