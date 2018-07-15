بوتين: كل من يملك هوية المشجع لديه الحق بدخول روسيا دون التأشيرة حتى نهاية العام الحالي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جميع المواطنين الأجانب الذي يملكون بطاقات هوية المشجع لمونديال روسيا 2018 لهم الحق بدخول البلاد دون تأشيرة حتى نهاية العام الجاري.

وقال بوتين، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد عقب اختتام نهائي كأس العالم، الذي فاز فيه المنتخب الفرنسي: “أعتقد أننا سنطبق نظام إعفاء التأشيرات عند الدخول إلى روسيا حتى نهاية العام الجاري بحق المشجعين الأجانب، الذين يملكون حاليا بطاقات هوية المشجعين”.

وشدد بوتين على أن المشجعين الأجانب سيكون بإمكانهم الدخول إلى روسيا “عدة مرات” دون الحصول على تأشيرات، معربا عن أمله في أن يستفيدوا من هذه الفرصة لزيارة البلاد مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لجميع السياح والمشجعين الأجانب الذين زاروا روسيا خلال استضافتها كأس العالم، لافتا إلى أن “الجميع أبدوا سلوكا ممتازا” على الرغم من بعض التحذيرات الصادرة قبل بداية البطولة.

وتابع بوتين بالقول: “الكل أبدوا أفضل صفات محبي الرياضة وكرة القدم وأثبتوا أنهم قادرون على توحيد الناس على أساس المبادئ والقيم المشتركة، ومن بينها الإنسانية والثقافية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية