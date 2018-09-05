بن عطية يبرّر الغياب

برر مدافع المنتخب المغربي ويفينتوس الإيطالي المهدي بن عطية غيابه عن مواجهة منتخب بلاده ضد ملاوي بتصفيات أمم أفريقيا، بخضوعه لبرنامج تأهيل بفريقه يوفنتوس بسبب التحاقه المتأخر عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد

اللاعب المغربي نفى خبر إصابته، كما تم تداوله في المغرب، حيث خلف غياب اسم بن عطية عن قائمة مباراة ملاوي جدلا واسعا، فجاء رد بن عطية لنفي خلافه مع المدرب إيرفي رونار، أو تعرّضه لإصابة، وبحسب اللاعب فإنّه يخضع لبرنامج تأهيلي في يوفنتوس بسبب التحاقه المتأخر وغيابه عن قائمة فريقه في افتتاح السيريا آ أمام كييفو.

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