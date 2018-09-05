اخبار الرياضة

بن عطية يبرّر الغياب

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

برر مدافع المنتخب المغربي ويفينتوس الإيطالي المهدي بن عطية غيابه عن مواجهة منتخب بلاده ضد ملاوي بتصفيات أمم أفريقيا، بخضوعه لبرنامج تأهيل بفريقه يوفنتوس بسبب التحاقه المتأخر عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد

اللاعب المغربي نفى خبر إصابته، كما تم تداوله في المغرب، حيث خلف غياب اسم بن عطية عن قائمة مباراة ملاوي جدلا واسعا، فجاء رد بن عطية لنفي خلافه مع المدرب إيرفي رونار، أو تعرّضه لإصابة، وبحسب اللاعب فإنّه يخضع لبرنامج تأهيلي في يوفنتوس بسبب التحاقه المتأخر وغيابه عن قائمة فريقه في افتتاح السيريا آ أمام كييفو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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