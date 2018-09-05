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الأهلي طرابلس ينجح في رابع ودياته

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلّب الأهلي طرابلس على فريق الداخلية المصري بهدفين لهدف، في رابع مبارياته الاستعداداية بالعاصمة المصرية القاهرة، استعداداً لمواجهة الوداد المغربي ضمن بطولة الأندية العربية.

وسجل المنضمان الجديدان أحمد كراوع ومفتاح طقطق، هدفي الأهلي طرابلس ليسجل أبناء المدرب إيهاب جلال أول انتصاراتهم الودية.

وأشرك المدرب المصري عدداً من ركائز الفريق أبرزهم: معاد عبود، وعلي سلامة إضافة إلى صالح الطاهر ومحمد الغنودي

وكان الأهلي طرابلس قد تعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، في معسكره بمصر قبل التوجه إلى المغرب الأيام المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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