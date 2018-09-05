بيكهام ينافس في دوري المحترفين الأميركي

بعد أن تملك النجم البريطاني ديفيد بيكهام مطلع هذا العام ناد في دوري المحترفين في ميامي.

اختار بكيهام أن يطلق على النادي اسم إنترسيونال دي فوتيول ميامي أو انتر ميامي، حيث سيشارك هذا الموسم في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم لأول مرة.

وقال ديفيد بيكهام في مؤتمر صحفي اليوم “إنه يوم أشعرُ فيه بالفخر أنا والفريق بأكمله يشرفني الإعلان عن الاسم والشعار الجديدين، اليوم قطعنا خطوة مهمة أخرى على طريق تأسيس نادينا واليوم يمثل لحظة مهمة في تاريخ كلوب إنترناسيونال دي فوتبول ميامي”.

النجم البريطاني كان يرغب منذ سنوات في امتلاك نادي لكرة القدم في الولايات المتحدة، وكان له ذلك بعد أن أسس فريقاً في المدينة الواقعة في جنوب فلوريدا.

هذا وسيواصل النادي خطواته للوصول إلى العالمية في أقرب وقت ممكن إذ إن إدارته باشرت فعلياً بإنشاء ملعب خاص للنادي سيسع لحضور 25 ألف مُتفرج.

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