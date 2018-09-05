اخبار الرياضة

مطاردة من نوع آخر ….اقرأ لتعرف

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقدم مجلس إدارة نادي طنطا المصري بشكوى رسمية لدى اتحاد الكرة في مصر ضد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وذلك بعد انقطاعه عن التمارين دون إعلام أحد ثم هروبه لتونس بسبب خلافات مع إدارة النادي حول قيمة عقده مخلا بجميع بنود العقد.

وطالب نادي طنطا خلال الشكوى التي أرسلها بإيقاف الجزيري بعد ورود تسريبات عن دخول اللاعب في مفاوضات مع بعض الفرق التونسية وترويجه لأنه في حلّ من كل ارتباط بعد فسخه عقده مع فريقه المصري.

فيما تفيد أخبار من تونس أن مهاجم النادي الأفريقي السابق في طريقه لإمضاء عقد مع الاتحاد المنستيري التونسي لمدة سنتين إلى حدود 2020 بعد جلسة مفاوضات الأسبوع الماضي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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