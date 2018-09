المتوسط:

ضمت قائمة أكثر 100 شاب مؤثر، ينتمون إلى 26 دولة، في قارة إفريقيا للعام الحالي 2018، والتي تضعها مؤسسة جوائز إفريقيا للشباب، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتصدرت نيجيريا القائمة بنحو 20 شخصية مؤثرة في 2018، تليها جنوب إفريقيا بـ17، وغانا 12، وتنزانيا 8 شخصيات.

وشهدت القائمة تواجد العديد من لاعبي كرة القدم العالميين، والمنتمين إلى قارة إفريقيا، وهم: “مهدي بن عطية (المغرب)، ساديو ماني (السنغال)، كاليدو كوليبالي ( السنغال)، فيكتور موزيس وأحمد موسى (نيجيريا)، إلى جانب الفرعون محمد صلاح.

يذكر أن منظمة إفريقيا لجوائز الشباب بدأت نشر هذه القائمة منذ عام 2014، حيث تسلط الضوء على شخصيات من 10 مجالات مختلفة يروجون للصورة الإيجابية للقارة السمراء في جميع أنحاء العالم.

The post مؤسسة إفريقيا تضع “صلاح” ضمن قائمة 100 شاب مؤثر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية