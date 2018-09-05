خالد مخلوف: ظروفي أجبرتني على الاستقالة…وأنا في خدمة الأهلي في أي وقت وأي مكان

أخبار ليبيا24- خاص

أكد عضو رئاسة الجمعية العمومية للنادي الأهلي خالد مخلوف إن أسباب تقديم استقالته من عضو الجمعية هي ظروف خاصة أجبرته على تقديمها.

وأضاف مخلوف :”أشكر رئاسة الجمعية العمومية وعلى رأسها عبدالسلام الكيلاني المسماري (الشينبو) ونائبه عبد الحكيم العشيبي و جمهور الأهلي لثقتهم بي ودعوتهم لي للعودة والاستمرار في عملي في رئاسة الجمعية العمومية بالنادي الأهلي”.

وتابع عضو الجمعية “عهدا على نفسي أقول للجميع أنا في خدمة النادي الأهلي في أي وقت وأي مكان سواء كنت مسؤولًا في النادي أو خارج المسؤولية فالأهلي بيتي الثاني”.

وكان عضو رئاسة الجمعية العمومية في النادي الأهلي خالد عبدالسميع مخلوف قدم استقالته في يوليو الماضي من عضوية الجمعية العمومية للنادي لظروف “عائلية وعملية وعلمية”، حسب قوله.

ومن جهتها، رفضت رئاسة الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالقطع التام استقالة عضو الرئاسة خالد مخلوف عقب اجتماع طارئ عقده رئيس الجمعية عبدالسلام الكيلاني ونائبه عبدالحكيم العشيبي وبحضور مقرر الجمعية.

وطالبت الجمعية في اجتماعها عقب الاستقالة مباشرة مخلوف بالاستمرار في عمله ومواصلة مهامه وأداء الأمانة التي أؤتمن عليها من قبل جماهير النادي.

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