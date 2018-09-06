اتحاد كرة القدم يعقد اجتماعه مع أندية المنطقة الشرقية

عقد بمدينة المرج يوم أمس اجتماع خاص بالأندية الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بالجبل الأخضر وبنغازي وخليج سرت لمناقشة والاتفاق على تشكيل رابطة الأندية التي ستتولى مهام الإشراف على تنظيم مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم في موسمه المقبل.

هذا وجرى في الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للعبة الأستاذ “عبدالحكيم الشلماني” اختيار 6 أعضاء يمثلون أندية المنطقة الشرقية في الرابطة ، حيث ينتظر انتخاب أعضاء الرابطة عن المنطقة الغربية في اجتماع آخر سيحدد موعده الجديد لاحقا بعد أن أجل بسبب الأحداث التي تعيشها العاصمة طرابلس.

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