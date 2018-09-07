النصر يبدأ مرحلة تدريباته الأولى استعدادا للدوري الممتاز

بدأ بطل الدوري الممتاز لكرة القدم فريق النصر مرحلة تدريباته الأولى بمعسكره الداخلي بمقره بمدينة بنغازي استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز في نسخته الجديدة .

النصر وبقيادة مدربه فوزي العيساوي يسعى لخلق الانسجام بين اللاعبين الجدد في النادي كالمهاجم معتز المهدي، وربيع اللافي ومهند بوعجيلة وأسامة البدوي، وأبوبكر الحشاني إضافة إلى البرتغالي ذو الأصول الغينية أميدو بالدي.

هذا وستكون هناك مرحلة ثانية للاستعدادات عبر معسكر خارجي سيجرى إما في تونس أو مصر، حيث سيخوض من خلاله النصر عدة مباريات ودية.

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