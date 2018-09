مارادونا مدربا لفريق درجة ثانية في المكسيك

قرر الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، مغادرة رئاسة دينامو بريست البيلاروسي، والعودة إلى التدريب من بوابة فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي.

وكان مارادونا حريصا على العودة إلى عالم التدريب، بعدما منحه فريق دورادوس، الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري المكسيكي، الفرصة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مارادونا سافر إلى المكسيك من أجل الاتفاق على شروط العقد وتفاصيله، وفي حال كان أداء مارادونا جيدا، فيحتمل أن ينتقل الأسطورة إلى فريق كسولوس دي تيجوانا المكسيكي، الذي يملكه نفس ملاك فريق دورادوس، ويلعب في الدرجة الأولى”.

