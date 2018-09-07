خافي غارسيا مدرب الشهر في إنجلترا

نال الإسباني خافيير غارسيا كارلوس مدرب وافتفورد جائزة مدرب الشهر في إنجلترا بعد قيادته فريقه لجمع 12 نقطة من المباريات الأربع الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التتويج عبر إعلان في حساب البريميرليغ على موقع تويتر أكد فيه نيل المدرب الإسباني جائزة أفضل مدرب في أغسطس بعد إنهاء الفريق للمرحلة الرابعة في الصدارة رفقة ليفربول وتشلسي حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز على كل من برايتون وبيرنلي وكريستال بالاس قبل أن يطيح بتوتنهام في الجولة الرباعية ليكون غارسيا مدرب الشهر بكل استحقاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية