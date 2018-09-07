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خافي غارسيا مدرب الشهر في إنجلترا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نال الإسباني خافيير غارسيا كارلوس مدرب وافتفورد جائزة مدرب الشهر في إنجلترا بعد قيادته فريقه لجمع 12 نقطة من المباريات الأربع الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التتويج عبر إعلان في حساب البريميرليغ على موقع تويتر أكد فيه نيل المدرب الإسباني جائزة أفضل مدرب في أغسطس بعد إنهاء الفريق للمرحلة الرابعة في الصدارة رفقة ليفربول وتشلسي حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز على كل من برايتون وبيرنلي وكريستال بالاس قبل أن يطيح بتوتنهام في الجولة الرباعية ليكون غارسيا مدرب الشهر بكل استحقاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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