غضب في أتلتيكو مدريد بسبب محمد صلاح

قالت تقارير صحفية إسبانية إن حالة من الغضب تتملك جماهير ومسؤولي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بعد إعلان قائمة الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والعالم، والتي خلت من نجم الفريق الفرنسي أنطوان غريزمان، وضمت كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ومحمد صلاح.

وأوضحت التقارير أن الغضب يعود إلى أنه كان يجب على سيميوني عدم تلبيه دعوة “اليويفا” وحضور الندوة بسبب عدم ضم نجم الفريق أنطوان غريزمان إلى قائمة الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وكذلك في العالم.

ويرى المشجعون أن “يويفا” قام بضم نجم ليفربول محمد صلاح مكان غريزمان لقائمة الثلاثة المرشحين لأفضل لاعب في العالم، وفي نظرهم أنه قرار خاطئ نظرا لعدم حصول الجناح المصري على أي بطولات مع فريقه.

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