سيرينا تبلغ نهائي أمريكا المفتوحة للتنس 

المتوسط:

استطاعت سيرينا وليامز التغلب على منافستها انستاسيا سيفاستوفا بنتيجة 6-3 و6-صفر مساء أمس الخميس لتصعد إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وتصبح على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الأربع الكبرى البالغ 24 لقبا وتواصل عودتها المذهلة على أعلى مستوى بعدما كادت تموت خلال ودلاة طفلتها في العام الماضي.

وخرجت سيرينا من استاد ارثر اش وهي تنتظر الفائزة من المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي.

لكن المباراة الثانية انتهت سريعا إذ تغلبت اليابانية نعومي اوساكا على الامريكية ماديسون كيز وصيفة البطلة في العام الماضي بنتيجة 6-2 و6-4.

وبسؤالها عن لو كانت لديها رسالة إلى سيرينا ابتسمت اوساكا التي انتصرت في المواجهة الوحيدة بينهما وقالت ”أحبك يا سيرينا“.

وبعد سبعة أشهر ومشاركتها في سبع بطولات منذ عودتها للتنس بعدما وضعت طفلتها الأولى وصلت سيرينا إلى قمة مستواها واحتاجت إلى 66 دقيقة فقط للانتصار على اللاعبة اللاتفية المصنفة 19 لتصل إلى النهائي للمرة 31 في البطولات الأربع الكبرى.

وسيمنح الفوز يوم السبت اللاعبة الامريكية البالغ عمرها 36 عاما لقبها السابع في أمريكا المفتوحة لتتفوق على كريس ايفرت في عدد الألقاب في عصر الاحتراف.

وقالت سيرينا التي غابت عن البطولة في العام الماضي بسبب الولادة ”هذا أمر مذهل. لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق. كنت مفعمة بالمشاعر لأن في العام الماضي كنت أقاتل من أجل حياتي في المستشفى. كنت في طريقي للخضوع للجراحة الثالثة. وكان أمامي جراحة واحدة أخرى.

