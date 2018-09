المتوسط:

تعادل فريق أهلي طرابلس أمام الإسماعيلى المصري إيجابياً بثلاثة أهداف لكل منهما في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين باستاد الإسماعيلية الرئيسي.

وتأتى الودية ضمن تحضيرات الفريق المصري لملاقاة إنبى الخميس المقبل في سادس جولات الدورى المحلى.

أهداف الإسماعيلى الثلاثة حملت توقيع شكرى نجيب “هدفين” وعبد الرحمن مجدى هدف.

