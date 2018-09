المتوسط:

استطاعت إدارة نادي خليج سرت تجديد عقود 3 لاعبين، للحفاظ على استقرار الفريق في الموسم الجديد.

ووقع كل من المدافع المعتصم بالله البقرمي، ولاعب الوسط محي الدين أبو شـارب، والحارس كمال التراغني على عقود جديدة مع الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز صفوف الفريق، والذي بدأ استعداداته لانطلاقة الدوري الممتاز منتصف هذا الشهر، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد محمد إسماعيل.

