المتوسط:

يستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في دوري الأمم الأوروبية عندما يستقبل نظيره الإسباني في التاسعة إلا ربع مساء غد السبت، ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بالبطولة.

ومن المقرر أن يستعرض هاري كين الحذاء الذهبي الذي فاز به كهداف لنهائيات كأس العالم 2018 وسط جماهير ستاد ويمبلي، بعدما سجل ستة أهداف خلال مشوار منتخب بلاده في المونديال.

لكن كين سيتمتع بحدث مميز آخر في مواجهة الغد، حيث صممت شركة “نايكي” حذاءً مميزًا للمهاجم الإنجليزي باللون الذهبي، سيرتديه في مواجهة الغد احتفاءً بتتويجه بجائزة هداف كأس العالم.

ويلعب المنتخبان الإنجليزي والإسباني في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، والتي تضم إلى جوارهما المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018.

The post هاري كين يستعرض حذائه الذهبي أمام إسبانيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية