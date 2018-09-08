رخصة من لوف.. وساني خارج المنتخب الألماني

أعطى مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف رخصة مغادرة معسكر المنتخب للاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ليروي ساني ، ليتأكد بالتالي غياب ساني عن تشكيلة المانشفت التي ستواجه منتخب بيرو بعد غد الأحد وديا.

وقال المنتخب الألماني في بيان رسمي أن “ترك ليروي ساني فندق المنتخب في ميونيخ لأسباب شخصية بعد الاتفاق مع المدرب يواخيم لوف”.

وكان أفضل لاعب صاعد في البيرمير ليغ هذا العام ليروي ساني قد غاب عن تشكيلة منتخب بلاده في مونديال روسيا.

ولكن لوف اختار إعادته من جديد لصفوف منتخب الماكينات حيث شارك ساني بديلا خلال التعادل بدون أهداف مع فرنسا في دوري الأمم الأوروبية الخميس بعدما لعب بدلا من ماركو رويس في الدقيقة 83.

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