غريزمان يكشف عن سبب رفضه لعرض برشلونة

أوضح لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان السبب الذي جعله يرفض الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، بعد تألقه مع ناديه وفوزه بكأس العالم 2018 في روسيا مع المنتخب الفرنسي.

وقال غريزمان في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “يقال إنه لا يمكنك أن تقول لا لبرشلونة لأنه لا يرفض، لكنني فعلت العكس، أنا بخير مع أتلتيكو مدريد وأريد أن أحقق أشياء كبيرة مع الفريق”.

وأضاف:” حينما تتمتع بالحب في المنزل، فأنت لا تذهب إلى مكان آخر، وفعلوا كل شيء في أتلتيكو مدريد ليجعلوني أشعر بالراحة مع الفريق، بما في ذلك التعاقدات التي تمت لبناء فريق كبير”.

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