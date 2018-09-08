الأهلي طرابلس يتعادل مع الإسماعيلي المصري في خامس لقاءاته الودية

تعادل فريق الأهلي طرابلس مع مضيفه الإسماعيلي المصري إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهما في خامس مبارياته الودية التي جرت يوم أمس على أرضية ملعب الإسماعيلية

وذلك ضمن استعداده لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب دور الإثنين والثلاثين من بطولة كأس أبطال الأندية العربية في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بالعاصمة المغربية الرباط.

وبهذه المباراة يكون فريق الأهلي قد أنهى معسكره التحضيري بالعاصمة المصرية القاهرة حيث أجرى فيه قبل هذا اللقاء أربع مباريات خسر في الأولى أمام مصر المقاصة وتعادل في المبارتين الثانية والثالثة مع كل من طلائع الجيش المصري وأمانة بغداد العراقي ، قبل أن يحقق الفوز في المباراة الرابعة على الداخلية المصري.

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