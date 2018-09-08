ويلز تدك شباك إيرلندا برباعية

حقق منتخب ويلز فوزًا كبيرًا على ضيفه منتخب جمهورية إيرلندا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كارديف ستاديوم في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة دوري ب.

تقدمت ويلز بهدف مبكر حمل توقيع توم لاورينس في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف نجم ريال مدريد جاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر، ليعزز نجم أرسنال أرون رامزي تقدم منتخبه بهدف ثالث في الدقيقة السابعة والثلاثين ثم أضاف كونور روبيرتس الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة والخمسين، فيما تكفل شون وليامز بتسجيل هدف أيرلندا الوحيد في الدقيقة السادسة والستين.

لتحصد ويلز أول ثلاث نقاط لها في المجموعة التي تضم أيضا منتخب الدنمارك فيما ظل رصيد المنتخب الأيرلندي خاليا من النقاط.

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