نقطة ثمينة تبقي المنتخب في الصدارة

قدّم المنتخب الوطني مباراة كبيرة أمام مستضيفه منتخب جنوب أفريقيا، وكان قريبا من تحقيق الفوز عليه قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف في ثاني مباريات المنتخب بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا العام القادم.

ودخل “فرسان المتوسط” المباراة بتشكيلة ضمت 6 محترفين وهو ما شكل فارقا في مردود أبناء عمروش الذي قدم “وجبة كروية” انتظرها الشارع الرياضي كثيرا.

وسمحت عدة فرص محققة للمنتخب بالتسجيل في الشوط الأول بفضل حركية أنيس سلتو واسماعيل التاجور وحمدو المصري، بالإضافة للمساهمة البارزة التي أضافها محمد المنير على الجهة اليسرى .

وأبقى التعادل المنتخب في صدارة المجموعة الخامسة بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن جنوب أفريقيا ما يعني الإبقاء على حظوظ التواجد في الكاميرون العام القادم، حتى وإن كان الحديث مبكرا إذ أن فرسان المتوسط ينتظرون 4 مباريات أخرى في هذه المجموعة بينها ضد نيجيريا التي لن تستلم حيث حققت فوزها الأول على حساب السيشل.

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