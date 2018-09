المتوسط:

بات القائد السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي جون تيري، في طريقه للانضمام إلى نادي سبارتاك موسكو، المنتمي إلى الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ونقلت شبكة “سكاي” البريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، خضع اليوم السبت لفحص طبي في العاصمة الإيطالية روما لصالح النادي الروسي، تمهيدا للانضمام إلى صفوفه.

ومن جهته أورد موقع “champion” الروسي أن “تيري يجري الفحص الطبي في روما تمهيدا لانضمامه لسبارتاك، وإذا سارت الأمور على ما يرام فسيسافر اللاعب إلى موسكو لتوقيع عقد انضمامه للفريق الروسي”.

وكان المدافع الدولي الإنجليزي السابق قد أعلن في مايو الماضي أنه سيترك نادي أستون فيلا من الدرجة الإنجليزية الأولى (الثانية عمليا) بنهاية عقد العام الواحد الذي كان يربط بينهما.

وترك تيري تشيلسي في صيف 2017 بعدما دافع عن ألوانه لمدة 22 عاما توج معه خلالها بعدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا (2012)، والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” (2013)، و5 ألقاب في الدوري الإنجليزي (2005 و2006 و2010 و2015 و2016).

The post جون تيري في طريقه للانضمام إلى سبارتاك موسكو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية