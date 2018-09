المنتخب الليبي يتعادل سلبيا مع جنوب أفريقيا بتصفيات أمم 2019

المتوسط:

خيم التعادل السلبي على مواجهة جنوب أفريقيا مع ضيفتها ليبيا اليوم السبت في المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الخامسة، حقق المنتخب النيجيري، فوزه الأول على مضيفه سيشل، بثلاثية نظيفة.

افتتح أحمد موسى، التسجيل لنسور نيجيريا في الدقيقة 15، ثم أضاف شيدوزي أوازيم الهدف الثاني في الدقيقة 34، قبل أن يختتم أوديون إيجالو التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

وحصد منتخب نيجيريا، أول 3 نقاط له، ليحل ثالثا في المجموعة الخامسة، التي يتصدرها منتخبا ليبيا وجنوب أفريقيا برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وظلت سيشل بلا رصيد من النقاط، في المركز الرابع الأخير.

