أوساكا.. أول يابانية تفعلها بأميركا

أصبحت اليابانية ناعومي أوساكا أول يابانية تحرز أحد البطولات الأربع الكبرى بتتويجها ببطولة أميركا المفتوحة على حساب الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز في المشهد الختامي.

وكان تتويج المصنفة العشرين على العالم مستحقا بعد أن أنهت المجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين فارضة أسلوبها على اللاعبة الأميركية رغم تمرس الأخيرة في مثل هذه المواعيد الكبرى.

ورغم تقدمها في منتصف المجموع الثانية بثلاثة أشواط لواحد ، لم تفوت اليابانية فرصة التتويج باللقب وعادت في المجموعة في الشوطين التاليين والنتيجة تشير إلى التعادل بثلاثة أشواط مقابل ثلاثة وسط انزعاج اللاعبة الأميركية من قرارات حكمة المباراة.

وبرز عزم اليابانية على كسب المجموعة وعدم ترحيل المباراة لمجموعة ثالثة فاصلة ، في آخر أشواط المجموعة الثانية بقوة إرسالها الذي حسمت به المجموعة بستة لأربعة مايعني تتويجها باللقب الأول لها في غراند سلام وحرمان المصنفة السابعة عشر من العودة لمنصة التتويج لبطولتها المحببة والتي تلعب على أرضها.

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