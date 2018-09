ليبيا تشارك في البطولة الأفريقية الثالثة عشر لسباحة العموم

المتوسط:

يشارك المنتخب الليبي للسباحة، في البطولة الأفريقية الثالثة عشر لسباحة العموم، المقامة في الجزائر خلال الفترة من 10 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وأكد الاتحاد الليبي للسباحة، أن المنتخب يضم عدد من اللاعبين: “محمد ساسي، وحماد الفلاح”، يرافقهما نوري الخبولي نائب رئيس الاتحاد الليبي للسباحة.

ويخوض السباح محمد ساسي، منافسة السباحة القصيرة أحواض في 50 حرة، 100 حرة، 50 فراشة، 50 ظهر، فيما يشارك السباح حماد الفلاح في السباحة الطويلة مياه مفتوحة 5 كيلو.

