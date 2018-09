محمد صلاح ينفرد بالمركز الثالث لقائمة هدافي الفراعنة

المتوسط:

احتل النجم المصري محمد صلاح المركز الثالث بقائمة هدافي الفراعنة منفردا، خلال مباراته ضد ضيفه النيجري، مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأحرز الفرعون صلاح هدفين في مرمى النيجر، رفع بهما رصيده إلى 39 هدفا، في مسيرته الدولية، ليتخطى بفارق هدف واحد الثنائي النجم السابق للمنتخب محمد أبو تريكة والسيد الضظوي.

بينما يتصدر قائمة هدافي المنتخب المصري عبر التاريخ النجم السابق حسام حسن، المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، برصيد 79 هدفا، ويليه حسن الشاذلي في المركز الثاني، برصيد 44 هدفا.

ومن المفارقة أن محمد صلاح سجل أول أهدافه الدولية أمام النيجر أيضا، وذاك في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2012، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

