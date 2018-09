المدافع الانجليزي ماجواير باق مع ليستر سيتي حتى 2023

المتوسط:

جدد نادي ليستر سيتي عقد الإنجليزي هاري ماجواير مدافع النادي الإنجليزي لمدة 5 سنوات قادمة حتى عام 2023.

وارتبط ماجواير بالانتقال إلى فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء التجديد لماجواير ليقطع الشكوك التي ظلت تدور حول اللاعب خلال الفترة الماضية.

وقال ماجواير بعد تجديد عقده: “منذ إنضمامي للفريق، دائماً أقول أن الفريق يعاملني بطريقة رائعة، لقد أعطوني الفرصة للعب في البريميرليج، وأعطوني الفرصة للمشاركة في كأس العالم، لذلك أشكرهم كثيراً، وأدين لهم بالكثير وأتطلع دائماً للمستقبل”.

وشارك ماجواير مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم روسيا 2018 وحقق المركز الرابع في البطولة.

يذكر أن ماجواير انضم إلى ليستر سيتي في عام 2017 من هال سيتي، وشارك مع الفريق في إجمالي 48 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.

