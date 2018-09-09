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فوز أول لمصر والمغرب في التصفيات الأفريقية

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقَّق المنتخبُ المصري فوزَه الأول بالتصفيات الأفريقية المؤهّلة للكاميرون 2019 بنصف دستة من الأهداف في شباك ضيفه النيجري.

سداسية الفراعنة سجّل منها النجم محمد صلاح هدفين حالُه كحال مروان محسن الذي وقع على الثنائية أيضًا، كما كان لأيمن أشرف ومحمد النني نصيبٌ في زيارة الشباك ليحقّق المنتخب المصري أول فوز له في المجموعة العاشرة.

وعلى أرضها حصدت المغرب أولَ ثلاثِ نقاط لها في التصفيات بفوزها على مالاوي بثلاثة أهدافٍ دونَ رد، ثلاثُ دقائقَ كانت كافيةً لأسود الأطلس لافتتاح التسجيل عبر حكيم زياش ، فيما تكفّل بالهدفين الثاني والثالث يوسف النصيري في الدقيقتين الثانية والأربعين والثامنة والسبعين لتحتل المغرب المركز الثاني في المجموعة خلف الكاميرون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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