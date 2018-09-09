الخميس.. الأهلي طرابلس يواجه المقاولون العرب وديًا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، استعداداته لمنافسات الدوري، حيث يلتقي في الخامسة مساء الخميس 13 سبتمبر، فريق المقاولون العرب، في مباراة ودية، وتقام المباراة على أرضية ملعب المقاولون العرب بالقاهرة.

وحقق الأهلي طرابلس تعادلاً مثيرا مع الإسماعيلي في مباراة ودية اتخذت الطابع الرسمي بين الفريقين، مساء يوم الجمعة الماضي.

وافتتح الإسماعيلي التسجيل عن طريق شكري نجيب بضربة رأسية من ركلة حرة، ثم تعادل للأهلي يحيى الزليتني في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي طرابلس بالهدف الثاني عن طريق عامر التاورغي، لكن الإسماعيلي عاد للتعادل من جديد بضربة رأسه ثانية لشكري نجيب أيضا، ثم تقدم الدراويش بهدف عبد الرحمن مجدي، وقبل نهاية المباراة بدقائق تعادل الأهلي بهدف للمتألق طلحة رزق.

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