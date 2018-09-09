اليوم.. الاتحاد يلتقي البنزرتي وديًا

يلتقي فريق الاتحاد الليبي ونظيره البنزرتي التونسي، في الخامسة مساء اليوم الأحد، في إطار مباراة ودية، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي بالمنزه.

وباشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تدريباته، خلال الأيام الماضية بمعسكره المغلق بالعاصمة تونس، تحت قيادة الجهاز الفني، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، في إطار استعدادات الفريق لخوض 4 بطولات في الموسم الجديد 2018 / 2019.

ويواصل البنزرتي، استعداداته لاستئناف الدوري التونسي الأسبوع المقبل، حيث يستعد للجولة الثالثة التي تنطلق السبت القادم، بمواجهة اتحاد بن قردان على أمل تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري .

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