فوز الاتحاد بهدفين نظيفين على البنزرتي التونسي وديا

فاز فريق الاتحاد الليبي على نظيره البنزرتي التونسي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في الملعب الأولمبي بالمنزة.

وأحرز أهداف النادي الليبي كل من فيصل البدري من ضربة جزاء، فيما عزز محمد زعبية الفوز بالهدف الثاني.

ويعانى البنزرتي على المستوي الأداري بسبب رئيس النادس عبد السلام السعيدانى الذي تم تحويل ملفه إلى لجنة التأديب بسبب تصرفاته أمام الصفاقسي فى أولي جولات الفريق فى الدوري .

