إيطاليا في ضيافة بطل أوروبا في مباراة إثبات الذات

في قمة اليوم من دوري الأمم الأوروبية يحل المنتخب الإيطالي ضيفا على بطل أوروبا منتخب البرتغال على ملعب النور في لشبونة

خيبات متكررة للأتتزوري، أبرزها غيابه عن مونديال روسيا الصيف الماضي، فالفوز في هذه المباراة سيعيد هيبة بطل العالم 2006، فالمنافسة الحقيقية تبدأ من مباراة اليوم، خاصة أن كتيبة مانشيني كانت قد تعادلت في أول ظهور لها في البطولة أمام المنتخب البولندي

فيما تعتبر هذه المباراة هي الأولى في دوري الأمم الأوروبية للبرتغال الذي يسعى لتحقيق النقاط الثلاث، خاصة أن مدربهم يبدو قد تابع جيدا مباراة إيطاليا وبولندا لحساب الجولة الأولى

أبطال أوروبا يسعون إلى تحقيق الفوز، خاصة أنهم يلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم، فرفاق الدون يأملون في تكرار إنجاز كأس أوروبا عام 2016

إذاً مباراة ستكون مثيرة نظرا للقيمة الفنية الكبيرة للطرفين، إيطاليا ستلعب بالتاريخ، فيما سيلعب منتخب البرتغال لتأكيد الحاضر

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