البرتغال يفوز على الأززوري بدوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب البرتغال على نظيره الإيطالي بهدف دون رد في أول مباراة تجمعهما ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

البرتغال انتظر شوطا كاملا ليحرز هدفه اليتيم الذي جاء بأقدام مهاجمه أندريه سيلفا في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، وبذلك يكون أول انتصار برتغالي على الأززوري في مباراة رسمية منذ 1957.

ورغم التغييرات التسع التي قام بها مانشيني خلال المباراة، إلّا أنه لم يستطع الوصول إلى شباك برازيل أوروبا الذي غاب عنه نجمه كريستيانو رونالدو بعد أن أخذ الإذن بعدم المشاركة في البطولة للتعوّد على الأجواء الإيطالية.

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