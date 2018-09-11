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البرتغال يفوز على الأززوري بدوري الأمم الأوروبية

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز منتخب البرتغال على نظيره الإيطالي بهدف دون رد في أول مباراة تجمعهما ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

البرتغال انتظر شوطا كاملا ليحرز هدفه اليتيم الذي جاء بأقدام مهاجمه أندريه سيلفا في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، وبذلك يكون أول انتصار برتغالي على الأززوري في مباراة رسمية منذ 1957.

ورغم التغييرات التسع التي قام بها مانشيني خلال المباراة، إلّا أنه لم يستطع الوصول إلى شباك برازيل أوروبا الذي غاب عنه نجمه كريستيانو رونالدو بعد أن أخذ الإذن بعدم المشاركة في البطولة للتعوّد على الأجواء الإيطالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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