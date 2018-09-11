فلسطين في الدوري التشيلي

جرت العادة أن يكون نادي كرة القدم داخل الوطن لكن هذه المرة هنالك وطن في نادي.

نادي ديبورتيفو بالستينو الرياضي والذي تعني تسميته باللغة العربية: الفلسطيني، نادي كرة قدم مقره العاصمة سنتياغو، ومن التسمية نكتشف قصة النادي، الذي أسسه شباب الجالية الفلسطينية في تشيلي.

ولأن في تشيلي أكبر تجمع للفلسطينيين خارج الوطن العربي حيث تترواح تقديرات ذوي الأصول الفلسطينية في البلد اللاتيني مابين 350 ألف 500 ألف نسمة عن طريقهم تم تأسيس النادي سنة .1920.

شارك الفريق في دوري الدرجة الثانية وفاز به قبل أن يصعد إلى دوري الدرجة الأولى الذي توج به سنة ألف 1955 لأول مرة في تاريخه بقيادة المدرب الأرجنتيني غريمو.

وبالنظر إلى هوية النادي نجدها مستوحاة من البلد الأم فلسطين حيث تتألف ألوان الفريق من الأحمر والأسود والأخضر وهي ألوان العلم الفلسطيني، وكان الفريق أعلن عن قميصه الجديد الذي يأخد فيه الرقم واحد خريطة فلسطين، الأمر الذي أدى إلى اعتراض الجالية اليهودية في تشيلي على القميص وكان القطرة التي أفاضت كأس غضب إسرائيل، ما دفعها للضغط على الاتحاد التشيلي الذي فرض غرامة مالية على النادي. .

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