اخبار الرياضة

بطولة أوروبية ثالثة قد تبصر النور 

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الايطالي أندريا أنييلي عن إطلاق بطولة أوروبية ثالثة للأندية إبتداءاً من موسم ألفين وواحد وعشرن ألفين وإثنين وعشرين

وأكد أنييلي بأن البطولة الجديدة ستزيد عدد الأندية التي تلعب على الساحة الأوروبية إلى ستة وتسعين ، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل جديدة عن البطولة لكن من المتوقع أن تصبح البطولة الجديدة قريبة من دوري الابطال والدوري الاوروبي .

هذا وأكد أنييلي ظهر اليوم بأن الرابطة الأوروبية للأندية تنتظر مصادقة اللجنة التنفيذية للويفا على المشروع الجديد بإعتبار اللجنة التنفيذية قد أعطت الضوء الاخضر لإطلاق بطولة ثالثة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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