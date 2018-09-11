بطولة أوروبية ثالثة قد تبصر النور 

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الايطالي أندريا أنييلي عن إطلاق بطولة أوروبية ثالثة للأندية إبتداءاً من موسم ألفين وواحد وعشرن ألفين وإثنين وعشرين

وأكد أنييلي بأن البطولة الجديدة ستزيد عدد الأندية التي تلعب على الساحة الأوروبية إلى ستة وتسعين ، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل جديدة عن البطولة لكن من المتوقع أن تصبح البطولة الجديدة قريبة من دوري الابطال والدوري الاوروبي .

هذا وأكد أنييلي ظهر اليوم بأن الرابطة الأوروبية للأندية تنتظر مصادقة اللجنة التنفيذية للويفا على المشروع الجديد بإعتبار اللجنة التنفيذية قد أعطت الضوء الاخضر لإطلاق بطولة ثالثة .

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