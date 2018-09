طلب نادى أهلى طرابلس الليبى الحصول على خدمات معروف يوسف لاعب وسط الزمالك على سبيل الإعارة خلال الفترة الحالية فى ظل عدم غلق القيد بالدورى الليبى.

ويتواجد معروف يوسف فى قائمة الانتظار بنادى الزمالك، وبالتالى لا يحق له المشاركة فى المباريات.

ويتولى إيهاب جلال المدير الفنى السابق للزمالك المسئولية الفنية لأهلى طرابلس مما دفع معروف يوسف للموافقة على العرض الليبى.

The post أهلي طرابلس يطلب استعارة النيجيري «معروف يوسف» من الزمالك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية