مدرب ريال مدريد يحسم الصراع بين نافاس وكورتوا

حسم جولين لوبيتيجى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، قراره فى إشراك الحارس الأساسى مع الملكى خلال الفترة المقبلة بين الكوستاريكى كيلور نافاس والوافد الجديد تيبو كورتوا.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن مدرب ريال مدريد قرر مشاركة كورتوا فى المواجهة المقبلة للملكى أمام أتليتك بلباو، المقرر إقامتها السبت المقبل، فى الجولة الرابعة من الدورى الإسبانى.

وأضافت الصحيفة أن كورتوا سيشارك فى المباراة الثانية على التوالى مع ريال مدريد بعدما خاض المواجهة الأولى أمام ليجانيس التى حسمها الملكى بنتيجة 4/1 فى الجولة الثالثة لليجا، كما سيبقى نافاس على مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة لوبيتيجى تقوم على إشراك كورتوا فى مباراتين متتاليتين أمام ليجانيس قبل فترة التوقف الدولى الحالية ثم أتليتك بلباو، بعدما خاض نافاس 3 مواجهات كأساسى مع الفريق الملكى أمام أتلتيكو مدريد فى كأس السوبر الأوروبي ثم خيتافى وجيرونا فى الليجا.

وأوضحت الصحيفة أن نافاس لعب المواسم الثلاثة الماضية مع ريال مدريد بدون أى منافسة، حيث نجح فى الفوز بـ11 لقبا فى 4 سنوات خاض خلالها 144 مباراة واستقبلت شباكه 143 هدفا.

