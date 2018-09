المتوسط:

حقق هاجيمي مورياسو بداية قوية كمدرب للمنتخب الياباني بعدما قاده الى فوز ساحق على ضيفه الكوستاريكي 3-صفر، اليوم، الثلاثاء في مباراة دولية ودية، تدخل ضمن استعدادات الأول لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل.

افتتحت اليابان التسجيل منذ الدقيقة 16 عندما حول براين أوفييدو الكرة في مرمى فريقه إثر رأسية من شو ساساكي، قبل أن يحسم أصحاب الأرض اللقاء في الشوط الثاني بهدفين لتاكومي مينامينو (66) وجونيا ايتو (90).

وكانت مباراة الثلاثاء الأولى لليابان منذ خروجها من الدور الثاني لمونديال روسيا هذا الصيف بقيادة اكيرا نيشينو الذي ترك منصبه لمورياسو بعد النهائيات العالمية.

وكان من المفترض أن تلتقي اليابان مع تشيلي الجمعة الماضي في سابورو، لكن المباراة ألغيت بسبب الزلزال الذي ضرب جزيرة هوكايدو بشمال البلد الآسيوي.

وتخوض اليابان أربع مباريات ودية أخرى قبل أن تبدأ مشوارها في كأس آسيا حيث وقعت في مجموعة تركمانستان وسلطنة عمان وأوزبكستان، أولها في 12 أكتوبر ضد بنما وبعدها بخمسة أيام ضد الأوروجواي.

The post اليابان تحقق بداية قوية مع مدربها الجديد مورياسو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية