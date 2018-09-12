أنيلي يتغزّل بماندزوكيتش

لم يُخفِ أندريا أنيلي رئيسُ يوفنتوس الإيطالي إعجابه بالمهاجم الكرواتي للفريق ماندزوكيتش، معبّراً عن سعادته بوجوده ضمن تشكيلة الفريق.

موقع فوتبول إيطاليا نشر تصريحات لرئيس السيدة العجوز، قال فيها إنّ إعجابه بالمهاجم الكرواتي وإشادته به، ما هي إلا ردود فعلٍ للحماس الكبير الذي يبرزه اللاعب، في كل مسابقة، إذ لا يريد شيئا غير الفوز.

ورفض أنيلي الخوضَ في قرارِ اعتزال ماريو دولياً، محترما ما قدّمته كرواتيا في المونديال الماضي، ومطالبا الجميع بالتصفيق لها نظيرَ تألّقِها اللافت والذي كانَ مهاجمُ يوفنتوس جزءاً منه

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