سداسية إسبانية في مرمى وصيفة المونديال

استقبل الماتادور الأسباني نظيره وصيف العالم منتخب كرواتيا على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بمدينة إلتشي في ثاني جولات المجموعة الرابعة للقسم الأول، في لقاء شهد تكريم نجم كرواتيا إيفان راكيتيش بمشاركته المئوية مع منتخب بلاده.

وحاول راكيتيش بعد خمس دقائق أن يحتفل بالمئوية، بتسديدة جاورت شباك دي خيا بقل، وحاولت وصيفة المونديال الماضي أن تخترق حصون الماتادور من هجمة كادت تخطف أولى الأهداف في الدقيقة الثالثة عشر.

وشهدت الدقيقة الثالثة والعشرين هجمة مدريدية خالصة بدأها راموس إلى كارفاخال بوضع عرضية في رأس ساؤول نيغيز الذي افتتح عداد أهداف المباراة.

وتحصل ماركو أسينسيو على طريق معبد للتسديد ليضع ثاني أهداف المباراة بتصويبة قوية، ويُلحقه بالهدف الثالث.

ولم تستفق كرواتيا في الشوط الثاني من ضربات الأسبان المتكررة حتى أجهز عليهم المهاجم رودريغو مورينو بهدف رابع كشف هشاشة دفاع وصيف العالم.

ولان أسينسيو كان نجم اللقاء بلا منازع صنع الموهبة القادمة كرة الهدف الخامس لرأس المطرقة راموس، قبل أن يضاعف إيسكو من محنة الكروات باصما على سادس أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسين.

وواصل الماتادور بذلك صدارته للمجموعة الرابعة بست نقاط أمام كل وصيف ورابع العالم على التوالي، ولتبصم عودة أنريكي على منتخب جديد قد يعود لصفوة المنتخبات الأوروبية.

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