الكاف متخوّف من جاهزية الكاميرون

بعد تلقي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقريرا باستحالة جاهزية الملاعب في الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الأفريقية العام القادم، من المرجح أن تحمل الأيام القادمة اسم المغرب كمستضيف للحدث المزمعِ انطلاقه يناير من العام القادم.

يأتي هذا في الوقت الذي يراقب فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ما يحدث في الكاميرون من فوضى في عملية التجهيزات التي تتعارض مع العدّ التنازلي للحدث، كما أنَّ الاتحاد الأفريقي بحسب بعض الصحف تلقّى خبر انهيار ورش أحد الفنادق التي تمّ تجهزيها خصيصا لاستضافة الحدث ضمن جملة من المنشآت الأخرى.

ويسعى المغربُ لاستغلال ما يحدث في الكاميرون، إذ يبدو جاهزاً لاستضافةِ المنافسات القارية في حال غيَّرَ الاتحاد الأفريقي وجهةَ التنظيم خصوصاً وأنَّ المغرب نجح في تقديمِ نسخةً مميزة من كأس أفريقيا للاعبين المحليين مطلع 2018 كما استقبل مؤخرا موقعة السوبر الإسباني، التي حسمها برشلونة على حساب أشبيلية.

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