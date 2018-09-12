سوق الانتقالات الأوروبية تصل لرقم قياسي

كشفت دراسة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن المبلغ الإجمالي في سوق الانتقالات خلال الميركاتو الصيفي الأخير في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، بلغ رقما قياسيا جديدا قدره 4,21 مليارات دولار، مقابل 3,95 مليارات دولار في العام السابق.

ووصلت نسبة ارتفاع المبلغ الإجمالي للانتقالات في البطولات الخمس (إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا) إلى 6,6 بالمئة في 2018.

وجاء الدوري الإنجليزي الممتاز على أعلى سلم الأكثر إنفاقا بين الدوريات الخمس الكبرى، بعد أن دفعت أنديته الـ20 نحو 1,44 مليار دولار، في حين ارتفعت قيمة الإنفاق في الدوريين الإيطالي 74.7%، والإسباني 42.2%.

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